Calcio: Inzaghi, 'Skriniar è concentrato e attento, la sua condizione sta crescendo'

Milano, 25 ago. – (Adnkronos) – "Lo vedo molto bene, concentrato, attento. C'è stato qualche problemino a inizio preparazione per via dell'infortunio con la Nazionale, una cosa nuova perché in 3-4 anni non ha mai saltato un allenamento". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si esprime così sul momento di Milan Skriniar, che è stato al centro di numerose voci di mercato.

"Ora si è messo a completa disposizione, sta crescendo la sua condizione così come quella di tutta l'Inter", aggiunge Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.