Calcio: Inzaghi, 'spero di riavere Lukaku prima della sosta, Brozovic torna con la Juve'

Monaco, 31 ott. – (Adnkronos) – "Ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato. Dovrà rimanere a riposo qualche giorno e poi verrà rivalutato a fine settimana. È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta".

Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Romelu Lukaku. "Brozovic speriamo che possa tornare domenica contro la Juve, poi si è fermato D'Ambrosio che non lo avremo fino a dopo la sosta", aggiunge Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League a Monaco contro il Bayern.