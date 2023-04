Calcio: Inzaghi, 'tanti in scadenza? Fa parte del nostro mestiere, pensiamo solo al Benfica'

Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - "Dobbiamo essere più bravi a isolarci. Ne abbiamo diversi che sono in scadenza ma li vedo lavorare bene quotidianamente. Fa parte del nostro mestiere essere in bilico o in scadenza. Dobbiamo pensare solo alla gara contro il Benfica. Servirà una gran...

Milano, 18 apr. – (Adnkronos) – "Dobbiamo essere più bravi a isolarci. Ne abbiamo diversi che sono in scadenza ma li vedo lavorare bene quotidianamente. Fa parte del nostro mestiere essere in bilico o in scadenza. Dobbiamo pensare solo alla gara contro il Benfica. Servirà una grande partita". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, in merito ai tanti giocatori in scadenza di contratto tra i nerazzurri.