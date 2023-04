Calcio: istituito comitato interistituzionale a supporto della candidatura italiana a Euro 2032

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – Su proposta del Ministro Abodi, è stato adottato il Dpcm per l’istituzione del Comitato interistituzionale a supporto della candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio 2032. Questo Decreto, associato a tutta la documentazione di garanzia firmata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, contribuirà a comporre l’articolato “Dossier finale” che la Figc presenterà all’Uefa entro il 12 aprile 2023.

Al Comitato interistituzionale è affidato il coordinamento politico, strategico e funzionale tra le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali, il Coni, la Figc, l'Istituto per il credito sportivo e gli altri soggetti coinvolti, per assicurare tempestività, concretezza ed efficacia alle iniziative e alle attività che qualificheranno la candidatura dell'Italia a Euro 2032 che si caratterizzerà per il rispetto della sostenibilità di carattere ambientale, sociale ed economica.

In particolare, il Comitato interistituzionale individuerà e condividerà le strategie, le scelte organizzative, le misure di carattere legislativo e le soluzioni operative a favore degli Europei, contribuendo a individuare anche gli strumenti finanziari e di garanzia che consentiranno di raggiungere il duplice obiettivo: ottenere l’organizzazione di Euro32 e, in ogni caso, ammodernare il patrimonio-stadi italiano. Particolare attenzione sarà quindi riservata proprio allo sviluppo delle infrastrutture, in un’ottica di riqualificazione e rigenerazione urbana, per rispondere, nei tempi previsti, ai requisiti Uefa.

Il Comitato interistituzionale è presieduto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ed è composto da: il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri; li Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro delle imprese e del made in Italy; il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministro della cultura; il Ministro del turismo; il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr; il Ministro per le disabilità; il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Capo del Dipartimento per lo sport; il Presidente dell’Istituto per li credito sportivo; il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio; rappresentanti delle Autonomie Locali; il Presidente della Fondazione 'Futuro delle città'. La prima riunione del Comitato sarà convocata entro la fine del corrente mese.