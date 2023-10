Calcio: Italia-Malta, venduti 45.000 biglietti, San Nicola verso il tutto esaurito

Roma, 4 ott. – (Adnkronos) – A dieci giorni da Italia-Malta si va verso il tutto esaurito allo stadio ‘San Nicola’ di Bari. Sono 45.000 i biglietti venduti per il match che sabato 14 ottobre (ore 20.45) vedrà la Nazionale tornare a giocare nel capoluogo pugliese sette anni dopo l’amichevole disputata con la Francia nel settembre 2016. Ha riscosso successo la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire dai 14 euro) così come le diverse promozioni messe in atto dalla FIGC: la ‘promo famiglia’, riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita, mentre sono ancora disponibili i biglietti ridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari. Gli ultimi tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.