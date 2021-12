Calcio: Italian Sports Awards, premi a Insigne, Immobile e Pioli

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Saranno assegnati lunedì all'hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia (Napoli), per il decimo anno consecutivo, gli 'Italian Sport Awards' nel corso del gran gala' del calcio per i riconoscimenti ai protagonisti della stagione calcistica 2020/21.

Durante l'evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, saranno premiati i migliori di Serie A, B, C, D e consegnati i premi alla carriera anche per gli esponenti dei media. Gli Italian Football Awards andranno a Lorenzo Insigne (Napoli), miglior calciatore della Serie A; a Ciro Immobile (Lazio), miglior bomber; a Stefano Pioli (Milan), miglior allenatore, al collega Vincenzo Italiano (Spezia), miglior tecnico giovane. Come ds e' stato designato Tony D'Amico (Verona); miglior dirigente Umberto Marino (Atalanta); miglior club il Sassuolo; miglior presidente Antonio Percassi (Atalanta).

Miglior portiere Gigi Donnarumma (Milan); difensore Giovanni Di Lorenzo (Napoli); centrocampisti Nicolo' Barella (Inter) e Manuel Locatelli (Sassuolo); attaccante Ciro Immobile (Lazio); giovane Alessandro Bastoni (Inter); Matteo Lovato (Verona). Il gol di Daniele Verde in Lazio-Spezia 2-1 del 3 aprile, è stato scelto come il più spettacolare della stagione. Miglior arbitro e' Daniele Doveri di Roma, la rivelazione stagionale Matteo Pessina (Atalanta). Il premio alla carriera verra' assegnato a Salvatore Bagni, Leonardo Mancuso dell'Empoli e' stato scelto come miglior calciatore della stagione scorsa.