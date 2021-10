Calcio: Italiano, 'alla Fiorentina ho trovato entusiasmo e un ambiente deciso a crescere'

Firenze, 10 ott. – (Adnkronos) – "Ho trovato un ambiente deciso a migliorare e crescere, come me d'altronde, c'era entusiasmo sin dal ritiro di Moena. Ci siamo sentiti in sintonia sin da subito per quanto concerne questo aspetto". Lo dice l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nel corso di un'intervista al 'Corriere dello Sport'.

"Ho avvertito la disponibilità dei calciatori nei miei confronti, ingrediente indispensabile per lavorare bene con me -prosegue Italiano-. Parliamo di una squadra molto giovane, ma siamo sulla strada giusta. Come sono cambiato io rispetto allo Spezia? Non molto nella gestione della squadra. Occorre ascoltare i giocatori, condividere ragionamenti e idee".