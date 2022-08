Calcio: Italiano, 'con il Twente per chiudere un cerchio'

Enschede, 24 ago. – (Adnkronos) – "È una partita importantissima per chiudere il cerchio dello scorso anno. Abbiamo un piccolo vantaggio, adesso c'è la gara di ritorno e dobbiamo cercare di giocare a calcio forse ancora meglio dell'andata dove per un tempo siamo stati molto bravi e dove nel secondo abbiamo un po' mollato".

Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro il Twente che arriva dopo il 2-1 dell'andata a Firenze.

"Dobbiamo stare più attenti e dobbiamo portare più qualità -aggiunge Italiano in conferenza stampa-. Se si pensa di arrivare qui per arroccarsi, quello sarebbe il comportamento più sbagliato. La partita non c'è bisogno nemmeno di definirla, è una partita per tutti noi che può darci tanto per il futuro".