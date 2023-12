Calcio: Italiano, 'non potevamo perdere punti, ce lo imponeva la classifica'

Firenze, 3 dic. - (Adnkronos) - "In attacco gli interpreti si sono rivelati giusti. Davanti c'è stato il piede caldo mancato, se si fa come Beltran e Sottil oggi vinci sicuramente. Ci è mancato un po' il guizzo di Ikone. La classifica ci imponeva una prestazione cos&igra...

Firenze, 3 dic. – (Adnkronos) – "In attacco gli interpreti si sono rivelati giusti. Davanti c'è stato il piede caldo mancato, se si fa come Beltran e Sottil oggi vinci sicuramente. Ci è mancato un po' il guizzo di Ikone. La classifica ci imponeva una prestazione così, non potevamo perdere punti. I ragazzi mi sono piaciuti tantissimo, il gruppo rema dalla stessa parte". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sulla Salernitana.

"Kayode è stato importante, averlo a disposizione ti dà tanti vantaggi -aggiunge il tecnico siciliano-. Ha recuperato davvero bene, i fisioterapisti e il dottore hanno lavorato alla grande. Arthur deve lavorare su questi livelli. Ha in mano la costruzione e la creazione del gioco, sa che per noi è importante. Il nostro calcio può dargli vantaggi in palleggio, oggi è arrivato al tiro, ha messo i compagni in porta. Questo deve essere Arthur e secondo me deve fare ancora di più. Se cresce in convinzione ne possiamo trarre vantaggio, lui come Maxime Lopez e altri che stanno cambiando atteggiamento".

La Fiorentina ha battuto il record di gol segnati dal club viola in un anno solare. "E' un dato bellissimo. Ci eravamo inceppati in alcune gare, nelle ultime oltre a prestazioni di livello alto abbiamo sbloccato chi ancora non aveva segnato quest'anno. Questo record è un traguardo straordinario e possiamo ancora rimpolparlo da qui a fine anno", conclude Italiano.