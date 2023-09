Calcio: Italiano, 'Nzola e Beltran ancora senza gol? Prima viene la squadra'

Genk, 20 set. - (Adnkronos) - "Gli attaccanti vivono per il gol e ne sono alla ricerca, ma bisogna pensare anche alla squadra che sta mandando tanti uomini in gol. Stiamo facendo ciò che va fatto sotto porta, mancano loro all’appello: vanno messi nella condizione per sbloccarsi e s...

Genk, 20 set. – (Adnkronos) – "Gli attaccanti vivono per il gol e ne sono alla ricerca, ma bisogna pensare anche alla squadra che sta mandando tanti uomini in gol. Stiamo facendo ciò che va fatto sotto porta, mancano loro all’appello: vanno messi nella condizione per sbloccarsi e segnare, ma prima viene la squadra. Sono però convinto che con tutti questi impegni entrambi ci daranno una grossa mano". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Genk, in merito al digiuno da gol di Nzola e Beltran.

"È stata una grandissima soddisfazione aver superato il preliminare contro una squadra forte come il Rapid Vienna -prosegue Italiano a Sky Sport-. Volevamo il girone, ora ci aspetta un mini-torneo dove bisogna fare punti e giocare tutte le partite per ottenere qualcosa di importante. Questa è una trasferta impegnativa, va affrontata con lo spirito giusto". Sull'alternanza dei portieri Terracciano e Christensen: "Siamo indecisi, abbiamo un nuovo preparatore dei portieri e non sappiamo se far giocare uno in campionato e l'altro in coppa. Christensen è giovane e di grande prospettiva, arriva da metodi diversi dai nostri ma ha voglia di mettersi in mostra".