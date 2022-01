Calcio: Italiano, 'prestazione inspiegabile, spero sia solo incidente di percorso'

Torino, 10 gen. – (Adnkronos) – "Non mi spiego questo primo tempo perché non avevamo mai fatto vedere qualcosa del genere dal punto di vista dell'attenzione e della voglia nell’approccio, pensavo fosse diventato un nostro marchio di fabbrica invece oggi non è stato così ma ci può stare una partita del genere nell'arco di un campionato.

Ci servirà per tornare sulla terra. Rigiocheremo tra tre giorni e spero di vedere un’altra Fiorentina". L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta così la sconfitta per 4-0 contro il Torino.

"E' una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene nonostante l'incertezza e non riesco a spiegare un primo tempo fatto così -aggiunge Italiano a Dazn-. Rimbocchiamoci le maniche, spero sia solo un incidente di percorso non si possono affrontare partite in questo modo.

Dobbiamo ripartire subito".