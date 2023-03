Calcio: Italiano, 'ritorno con il Sivasspor sarà insidioso ma vogliamo andare avanti'

Firenze, 15 mar. - (Adnkronos) - "Vedo le insidie di una gara che parte con il nostro vantaggio ma che sarà diversa dall'andata, l'avversario dovrà per forza essere diverso per metterci in difficoltà e segnare. Dobbiamo prepararci ad un avversario diverso". C...

Firenze, 15 mar. – (Adnkronos) – "Vedo le insidie di una gara che parte con il nostro vantaggio ma che sarà diversa dall'andata, l'avversario dovrà per forza essere diverso per metterci in difficoltà e segnare. Dobbiamo prepararci ad un avversario diverso". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro i turchi del Sivasspor. "All'andata dovevamo fare più gol. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e anche sotto porta per fare qualche rete in più. Mi auguro di vedere una crescita ulteriore perché abbiamo voglia di andare avanti in questo nostro percorso", aggiunge l'allenatore gigliato.