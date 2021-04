Calcio: Italiano, 'vittoria importante ma non abbiamo espresso il solito gioco'

La Spezia, 10 apr. – (Adnkronos) – "Una partita che non abbiamo mai mollato. Non siamo stati perfetti né abbiamo espresso il nostro solito gioco. Le partite a volte possono arrivare a un epilogo positivo senza essere bellissimi. Il 2-1 poteva mettere ko chiunque, ma siamo riusciti a ribaltarla.

Sapevamo che il Crotone poteva mettere in difficoltà chiunque, ma vincere per noi, e in questo modo, significa molto. Vincere in queste condizioni capita nell'arco di un campionato. A Parma abbiamo preso tre pali e pareggiato". Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, commenta così la vittoria per 3-2 sul Crotone che avvicina la squadra ligure alla salvezza. "Siamo molto giovani, quindi imprevedibili. Alterniamo buone partite a ingenuità clamorose. La classifica è buona, ma ci sarà ancora tantissimo da sudare.

Ne sono convinto", aggiunge Italiano ai microfoni di Sky Sport.