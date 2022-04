Calcio: Jorginho, 'delusione per mondiale mancato non è passata'

Roma, 7 apr. – (Adnkronos) – "La delusione non è ancora passata. Ci vorrà un po' e fa davvero tanto male a tutti noi". Il centrocampista della nazionale italiana Jorginho torna con queste parole sulla sconfitta contro la Macedonia del Nord che ha estromesso gli azzurri dal mondiale di Qatar 2022.

"Come si suol dire, bisogna andare avanti, ma purtroppo è un rimpianto che resta dentro -aggiunge il giocatore del Chelsea a 'Prime Video'-. Dobbiamo usarlo come motivazione per fare meglio in futuro e usare questo dolore come spinta a cambiare".