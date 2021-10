Calcio: Josh Cavallo, 'non ha mai sorriso così tanto in vita mia' dopo il coming out (2)

(Adnkronos) – "Nel calcio, hai solo una piccola finestra per raggiungere la grandezza, e fare coming out pubblicamente potrebbe avere un impatto negativo sulla carriera. Come calciatore gay, so che ci sono altri giocatori che vivono in silenzio. Voglio aiutare a cambiare questo, per dimostrare che tutti sono i benvenuti nel gioco del calcio e meritano il diritto di essere se stessi", ha proseguito Cavallo.

L'annuncio è stato accolto da una serie di risposte positive, con giocatori come l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford, il capitano del Liverpool Jordan Henderson e il difensore del Barcellona Gerard Pique tra una schiera di calciatori che hanno mostrato il loro sostegno. Il suo club, l'Adelaide United, ha dichiarato in una nota: "Oggi Josh Cavallo dice la sua verità al mondo e dimostra un profondo coraggio. L'Adelaide United, non solo come squadra di calcio, ma come incarnazione di una comunità inclusiva, sostiene una persona straordinaria e coraggiosa.

Siamo al fianco di Josh per essere orgogliosamente fedele a se stesso e continueremo ad amarlo e sostenerlo come membro della nostra famiglia meravigliosamente diversificata".