Calcio: Juric avverte Cairo, 'deve decidere se andare oltre il 10° posto, servono giocatori forti'

Torino, 7 mag. – (Adnkronos) – Ambizioni future? "Decide la società. È stato un anno positivo in tante cose, dopo 2 anni tristi. Abbiamo costruito una squadra giusta e tosta, abbiamo fatto tante belle prestazioni e potevamo fare più punti. Non è stato facile, ora ci siederemo e vedremo cosa si potrà fare, poi decideranno loro.

Se vuoi alzare l'asticella, chiaramente, devi prendere giocatori forti. Qualcuno lo perderemo e dovremo fare un grande lavoro". Lo dice il tecnico del Torino Ivan Juric, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro il Napoli. "Il tifoso del Torino chiede di non galleggiare verso il basso, ci devi provare. Se ci sono possibilità, bene; se no vai avanti così. Il presidente deve decidere se vuole andare oltre il decimo posto", aggiunge l'allenatore croato.