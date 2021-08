Calcio: Juric, 'Belotti? Chi ha dubbi può andar via'

Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – "Vorrei che Belotti mi dicesse che vuole restare al Torino ed essere il mio capitano. Percepisco una situazione di poca chiarezza che non mi piace". L'allenatore del Torino, Ivan Juric, parla così alla 'Gazzetta dello Sport' di Andrea Belotti.

L’attaccante granata, che ha il contratto in scadenza con il club di Cairo il prossimo 30 giugno 2022. "Gli chiederò chiarezza subito – spiega l'allenatore del Torino – voglio gente che abbia una sola idea in testa. Noi siamo il Toro, dobbiamo cambiare la storia degli ultimi anni e per farlo voglio uomini disposti a dare tutto. Piuttosto che aspettare, preferisco cambiare. Se lui non sarò convinto, non lo aspetto come non aspetto nessun altro.

Chi ha dubbi può andare via. Non c'è più tempo, non posso aspettare il 25 agosto".