Calcio: Juric, 'partita dominata, è mancata un po' di concretezza per chiuderla prima'

Verona, 14 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo dominato la partita, è mancata un po' di concretezza per chiuderla". L'allenatore del Torino, Ivan Juric, commenta così la vittoria per 1-0 in trasferta a Verona. "Nonostante il risultato siamo stati poco concreti -aggiu...

Verona, 14 mag. – (Adnkronos) – "Abbiamo dominato la partita, è mancata un po' di concretezza per chiuderla". L'allenatore del Torino, Ivan Juric, commenta così la vittoria per 1-0 in trasferta a Verona. "Nonostante il risultato siamo stati poco concreti -aggiunge Juric al microfono di Sky Sport-. Abbiamo dominato e creato tante occasioni da gol, senza sfruttarle tutte. Sono comunque soddisfatto per una partita seria da parte di tutti i miei giocatori. Non pensiamo ancora all'anno prossimo, dobbiamo chiudere bene il campionato con queste tre partite e poi vedremo". "Non ho ancora parlato con la società di eventuali garanzie di mercato per il futuro. La mia soddisfazione è quella di vedere giocare bene la squadra, con talento e idee. Si tratta di un gruppo con voglia di crescere, per il mercato ci sarà tempo", conclude il tecnico croato.