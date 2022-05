Torino, 19 mag. – (Adnkronos) – "Dovrebbe darci una risposta dopo la partita con la Roma. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone e lui deve decidere". Così l'allenatore del Torino Ivan Juric in merito al rinnovo del capitano Andrea Belotti.

"Sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti", aggiunge il tecnico croato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma.