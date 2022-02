Calcio: Juve con tridente Vlahovic-Morata-Dybala, Atalanta con tandem Muriel-Boga

Bergamo, 13 feb. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta e Juventus, in campo alle 20.45 al Gewiss Stadium nel posticipo domenicale del 25° turno di Serie A. Allegri sceglie ancora il tridente Vlahovic, Morata, Dybala lasciando Cuadrado in panchina.

A centrocampo confermato McKennie e turno di riposo per Zakaria. In difesa De Sciglio preferito ad Alex Sandro. Gasperini punta sulla coppia Muriel, Boga in attacco, Hateboer e Zappacosta esterni a centrocampo. Questi gli 11 iniziali:

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Muriel, Boga. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

All. Allegri