Calcio: Juve in ansia per Kaio Jorge, si teme rottura del tendine rotuleo

Torino, 23 feb. – (Adnkronos) – Brutta tegola per la Juventus che rischia di perdere per un lungo periodo Kaio Jorge. Il ventenne attaccante brasiliano è stato costretto al cambio al 23' del primo tempo a causa di un serio problema al ginocchio durante l'incontro tra la Juventus Under 23 e la Pro Patria, match valido per la 22esima giornata di Serie C.

Trasportato in barella, Kaio Jorge è uscito in lacrime. Lo staff medico del club bianconero non ha ancora diffuso una diagnosi, per la quale bisognerà attendere gli esami strumentali a cui il giovane attaccante si sottoporrà nelle prossime ore, ma dopo i primi controlli si teme la rottura del tendine rotuleo e di conseguenza un lungo stop.