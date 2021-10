Calcio: Juventus, 2-1 all'Alessandria in amichevole, Arthur e Kaio Jorge in campo 60'

Torino, 9 ott. – (Adnkronos) – La Juventus ha battuto 2-1 l'Alessandria in un test amichevole giocato alla Continassa. Per i bianconeri in gol Maressa al 40' e Chibozo al 94', intervallati dalla rete di Corazza, al 90', per gli ospiti.

L’obiettivo del match contro i 'grigi' di Longo era quello di migliorare la condizione fisica di Arthur e Kaio Jorge assenti in questa prima parte di stagione, il primo per l’operazione alla tibia e il secondo per una lesione muscolare. Entrambi hanno giocato per 60' dimostrando una condizione in crescita.