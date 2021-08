Calcio: Juventus, a un passo il ritorno di Kean, stasera arriva a Torino

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha trovato il sostituto del campione portoghese. Sarà Moise Kean, che torna in bianconero dopo le esperienze all'estero nelle ultime due stagioni tra Paris Saint-Germain ed Everton che detiene il suo cartellino.

Secondo Sky Sport gli ultimi dettagli con il club inglese sono stati risolti per un'operazione in prestito con obbligo condizionato al verificarsi di determinate condizioni. La Juventus, che aveva ceduto il classe 2000 per 27 milioni nell'estate 2019, lo riacquisterà così per una cifra intorno ai 20 milioni al termine di un prestito biennale. Il 21enne sarà a Torino già stasera ed effettuerà domenica le visite di rito con il club che lo ha cresciuto e fatto esordire in Serie A.

Sono 21 le presenze totali e 8 i gol in maglia bianconera, tutti con Allegri in panchina. Proprio l'allenatore che ritroverà ora alla Juventus nella sua nuova avventura in Serie A.