Calcio: Juventus, Adidas presenta home kit 2023/2024

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Adidas presenta oggi il nuovo Home Kit della Juventus per la stagione 2023/24. Creata per la nuova generazione di tifosi della squadra, la maglia rivisita in chiave moderna il suo iconico design con una grafica inaspettata e tecnologie all’avanguardia, pur rim...

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Adidas presenta oggi il nuovo Home Kit della Juventus per la stagione 2023/24. Creata per la nuova generazione di tifosi della squadra, la maglia rivisita in chiave moderna il suo iconico design con una grafica inaspettata e tecnologie all’avanguardia, pur rimanendo fedele al dna distintivo della Juventus". Lo scrive Adidas in un comunicato. "Lo stile della maglia è caratterizzato dalla celebrazione delle inconfondibili strisce bianconere della Juventus, che evocano immediatamente un senso di orgoglio e di unità fra giocatori e tifosi. Il pattern – che dal 1903 rappresenta il simbolo visivo del club – è stato ricodificato: il motivo triangolare presente in questa stagione è stato ripensato e trasformato in una finitura spazzolata che riproduce il tipico manto di una zebra. Questa tecnica intende celebrare l’individualità e la maestria dei giocatori in campo, mentre l’assonanza delle iconiche strisce zebrate è un richiamo immediato ai colori bianco-neri".

"L’audace grafica all over che accomuna tutte le versioni della maglia è evidenziata dal contrasto con i dettagli gialli. Ispirato ad alcune leggendarie divise del passato, questo colore è presente in tutti gli elementi chiave dei capi: dallo scudetto ai loghi degli sponsor, fino alle tre strisce che adornano le spalle. Il risultato è una maglia che affonda le sue radici nell’eredità del club, ma che offre al contempo un inconfondibile design moderno. La versione da competizione della maglia è realizzata con materiali e texture che assicurano ai giocatori una freschezza prolungata, grazie alla tecnologia Heat.rdy, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre danno il meglio di sé sul loro palcoscenico più importante. La versione della maglia per i tifosi è dotata invece della tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo sempre asciutto. Entrambe le varianti sono realizzate in poliestere 100% riciclato, perfettamente in linea con l’impegno di adidas per porre fine ai rifiuti plastici. La nuova maglia farà il suo debutto in campo nella partita contro la Cremonese il 14 maggio e sarà disponibile per l’acquisto dal 12 maggio presso gli Juventus Store, i negozi adidas selezionati e su adidas.it".