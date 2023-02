Calcio: Juventus, Alex Sandro verso il rinnovo fino al 2024

Torino, 27 feb. - (Adnkronos) - Alex Sandro vestirà la maglia della Juventus anche nella stagione 2023-2024. Il terzino brasiliano ha un contratto in scadenza ha giugno, ma dopo un'attenta valutazione, secondo quanto riporta Sky Sport, il club ha deciso di puntare ancora su di lui. Nel c...

– (Adnkronos) – Alex Sandro vestirà la maglia della Juventus anche nella stagione 2023-2024. Il terzino brasiliano ha un contratto in scadenza ha giugno, ma dopo un'attenta valutazione, secondo quanto riporta Sky Sport, il club ha deciso di puntare ancora su di lui. Nel contratto di Alex Sandro c'è una clausola per il rinnovo automatico a una soglia di presenze che il brasiliano riuscirà a raggiungere. La Juventus potrebbe liberarsi pagando un indennizzo tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro, ma non verrà esercitata perché l'idea è di continuare ancora insieme.

Acquistato per 26 milioni di euro nell'estate 2015 dal Porto, Alex Sandro è all'ottava stagione con la maglia della Juventus. Finora il brasiliano ha giocato 299 partite, terzo giocatore straniero per presenze in bianconero alle spalle soltanto di Pavel Nedved (327) e David Trezeguet (320). Alex Sandro vanta undici trofei vinti con la Juventus, tra cui cinque scudetti.