Calcio: Juventus, Bentancur e Kulusevski ceduti al Tottenham

Torino, 31 gen. – (Adnkronos) – Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski lasciano la Juventus e vanno al Tottenham. Lo rende noto il club bianconero con due comunicati sul proprio sito ufficiale. Il 24enne centrocampista uruguayano passa agli 'Spurs' per 19 milioni più sei di bonus, mentre il 21enne attaccante svedese approda alla corte di Antonio Conte in prestito oneroso per 10 milioni fino al giugno 2023 con l'obbligo di acquisto da parte dei londinesi al "raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023" per ulteriori 35 milioni.