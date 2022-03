Calcio: Juventus, Chiellini e Dybala verso il rientro per il Villarreal

Torino, 14 mar. – (Adnkronos) – A due giorni dal match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal la Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa: esercitazioni tecniche con torello, poi lavoro mirato allo sviluppo della manovra con opposizione della linea difensiva ed esercitazioni su possesso palla schierato.

Questo il menu dei bianconeri. Buone notizie da Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Entrambi vanno verso la convocazione per la sfida contro gli spagnoli, più difficile invece un loro impiego dal primo minuto.

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri dovrà ancora attendere, invece, per ritrovare un altro leader difensivo come Leonardo Bonucci. Il centrale della Nazionale si è fermato a causa di un'elongazione del soleo sinistro, subita in occasione della sfida di campionato giocata al Castellani contro l'Empoli.

Bonucci che ha già saltato la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina e quella di campionato contro la Sampdoria, sarà costretto a dare forfait anche per quella di Champions League contro il Villarreal. Lo staff bianconero proverà a recuperarlo per la partita di domenica pomeriggio in casa contro la Salernitana.