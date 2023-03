Calcio: Juventus, Chiesa in Austria per una visita di controllo dal professor Fink

Calcio: Juventus, Chiesa in Austria per una visita di controllo dal professor...

Torino, 27 mar. – (Adnkronos) – Federico Chiesa verrà visitato oggi in Austria dal professor Christian Fink, lo stesso che lo aveva operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio di inizio 2022. Per Chiesa, costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter (entrato al 66', era uscito all'83') e a saltare di conseguenza gli impegni della Nazionale, si tratterà solo di una visita precauzionale: gli esami ai quali si era sottoposto nelle ore immediatamente successive al problema accusato a Milano hanno infatti escluso lesioni. Il consulto con il professor Fink servirà in ogni caso al giocatore per stare tranquillo: dopo i tanti infortuni che lo hanno frenato negli ultimi mesi, sono comprensibili e giustificati la sua preoccupazione e il massimo scrupolo.

In attesa dunque di ulteriori novità sulle condizioni di Chiesa, la Juventus deve anche fare i conti con il problema fisico accusato da Filip Kostic in Nazionale. L'esterno della Serbia ha accusato un fastidio alla gamba e ha lasciato il ritiro della nazionale prima della sfida contro il Montenegro, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Al suo rientro in Italia le condizioni verranno valutate con degli esami al JMedical, ma secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, non si dovrebbe trattare di nulla di così preoccupante. La Juventus è attesa dalla sfida contro il Verona, in programma sabato 1° aprile.