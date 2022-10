Calcio: Juventus, Chiesa parzialmente in gruppo

Torino, 3 ott. – (Adnkronos) – All'indomani del successo sul Bologna la Juventus è tornata a lavorare già questa mattina, per cominciare la preparazione del match contro il Maccabi Haifa, in programma all’Allianz Stadium fra soli 2 giorni. Recupero per chi ha giocato ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato sulle combinazioni d'attacco con finalizzazione su cross, per poi dedicarsi a un’esercitazione sulla linea di difesa, con partitella finale.

Federico Chiesa ha iniziato oggi un parziale e graduale rientro in gruppo.