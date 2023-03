Calcio: Juventus, da memorandum inchiesta radicale irrilevanza sotto il profilo giuridico

Torino, 24 mar. - (Adnkronos) - "Radicale irrilevanza e inesistenza sotto il profilo giuridico, sia per l'ordinamento sportivo che per quello statuale". E' quanto hanno accertato i consulenti contabili e legali della Juventus che hanno "analizzato 'promemoria' e ...

Torino, 24 mar. – (Adnkronos) – "Radicale irrilevanza e inesistenza sotto il profilo giuridico, sia per l'ordinamento sportivo che per quello statuale". E' quanto hanno accertato i consulenti contabili e legali della Juventus che hanno "analizzato 'promemoria' e 'memorandum' risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020, attinenti a possibili operazioni di calciomercato con alcuni altri club", documenti che fanno parte degli atti di indagine della Procura di Torino depositati il 27 febbraio e il 21 marzo 2023". Così la Juventus in un comunicato diffuso in occasione della relazione semestrale.