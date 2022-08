Torino, 29 ago. – (Adnkronos) – La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa in vista del match infrasettimanale contro lo Spezia: esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per la fase di costruzione della manovra poi, con, a concludere, esercitazioni tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross.

Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Leonardo Bonucci, Nicolò Fagioli e Angel Di Maria.