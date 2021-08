Calcio: Juventus, giovedì test contro l'Under 23

Torino, 17 ago. – (Adnkronos) – Giovedì 19 agosto alle 18 la Juventus scenderà in campo per l'ultimo test in famiglia prima dell'esordio in Serie A previsto tre giorni dopo in casa dell'Udinese. I bianconeri giocheranno alla Continassa contro la squadra Under 23 guidata da Lamberto Zauli.

Per entrambe le squadre sarà un’occasione per ultimare la preparazione in vista dei rispettivi esordi. La prima squadra, dopo le sfide con Cesena, Monza, Barcellona e Atalanta, completa così il ciclo di test in prospettiva del semaforo verde del campionato domenica in Friuli; l’Under 23 puo’ sfruttare la partita per settarsi verso il primo turno di Coppa Italia Serie C in casa della Pro Sesto, anch’esso in programma domenica (ore 18:00).

Fischio d’inizio alle ore 18, sotto la spinta di alcuni tifosi invitati sulle tribune del JTC.