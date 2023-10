Calcio: Juventus, i convocati di Allegri per il match con il Verona

Torino, 28 ott. - (Adnkronos) - L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 22 giocatori per il match di stasera alle 20.45 contro il Verona all'Allianz Stadium, valido per la decima giornata di Serie A. Out gli infortunati Danilo, Alex Sandro e De Sciglio, più g...

Torino, 28 ott. – (Adnkronos) – L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 22 giocatori per il match di stasera alle 20.45 contro il Verona all'Allianz Stadium, valido per la decima giornata di Serie A. Out gli infortunati Danilo, Alex Sandro e De Sciglio, più gli squalificati Pogba e Fagioli. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: Bremer, Gatti, Huijsen, Rugani, Cambiaso. Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi C., Nonge. Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling jr, Kean.