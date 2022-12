Calcio: Juventus, Iling-Junior rinnova fino al 2025

Torino, 19 dic.

– (Adnkronos) – L'esterno della Juventus Samuel Iling-Junior prolunga fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale: "Samuel Iling-Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra e mette la firma sul suo futuro alla Juventus. È ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025. Classe 2003, Samuel è approdato in bianconero nel settembre 2020 dopo l’esperienza nel settore giovanile del Chelsea e da lì è partito il suo percorso nella Juventus, con una crescita continua e tangibile che l’ha portato all’esordio in prima squadra, dove gli sono bastati pochissimi minuti per mettere in mostra le sue qualità".