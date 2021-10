Torino, 19 ott. – (Adnkronos) – L'attaccante della Juventus Kaio Jorge, escluso dalla lista Champions League, scenderà comunque in campo domani con l'Under 23 nel match contro l'AlbinoLeffe. Il 19enne brasiliano, secondo quanto annunciato dal club bianconero su Twitter, sarà a disposizione di mister Zauli per il match di Serie C, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo.