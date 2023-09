Calcio: Juventus, Kean non convocato per match con Lecce, torna Yildiz

Calcio: Juventus, Kean non convocato per match con Lecce, torna Yildiz

Torino, 26 set. - (Adnkronos) - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei 22 convocati per la gara contro il Lecce, in programma stasera all'Allianz Stadium alle ore 20:45 e valida per la sesta giornata di Serie A. Indisponibile Kean, torna Yildiz. Questo l...