Calcio: Juventus, la nuova maglia celebra il decennale dell'Allianz Stadium (2)

(Adnkronos) – Nell'ultima gara stagionale, in programma domenica 23 maggio, la indosseranno per la prima volta le Juventus Women, contro l'Inter. In precedenza Footy Headlines aveva anticipato anche la nuova divisa da trasferta della Juve, casacca dall’interessante novità: una maglia tutta nera dai loghi bianchi sul fronte e, soprattutto, le tre strisce dalla dissolvenza dall’arancione al rosa.

Si tratterebbe della prima maglia nera della Juve a partire dalla stagione 2018/19. Footy Headlines ha ricordato come, in partnership con Adidas, il club aveva avuto solo un'altra maglia nera alla prima stagione insieme nel 2015/16 (nero e oro).

Addirittura innovativa quella che sarebbe la terza opzione della prossima stagione, design eccezionale che combina una base gialla ("Shock Yellow") con "Hi-res Blue" e bianco. La parte anteriore e la parte inferiore della schiena della maglia sono caratterizzate da blocchi di colore blu e giallo, con un paio di chevron verso la parte inferiore della maglia.

La maggior parte è di colore giallo chiaro, così come le maniche, mentre la 'V' sul fronte si ripete nella parte inferiore. Una divisa destinata a dividere e che riporta alla memoria gli anni '90 dalle tantissime maglie sperimentali.