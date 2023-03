Calcio: Juventus mai nominata in carta Covisoc, manca notitia criminis

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Sei pagine in cui non c'è la 'notitia criminis' anche perché la Juventus non viene mai nominata. E' questo il contenuto della famigerata ‘Carta Covisoc’, del 14 aprile 2021 sulle plusvalenze consegnata oggi ai legali di Para...

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Sei pagine in cui non c'è la 'notitia criminis' anche perché la Juventus non viene mai nominata. E' questo il contenuto della famigerata ‘Carta Covisoc’, del 14 aprile 2021 sulle plusvalenze consegnata oggi ai legali di Paratici e Cherubini, dopo che il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine in tal senso del Tar.

"E' evidente -si legge nelle sei pagine della 'carta'-che l'esercizio dell'azione disciplinare in questa materia potrà essere utilmente perseguito" solo – spiega il procuratore federale Giuseppe Chinè – "ove emergano elementi per indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio in termini di sistematicità, non già di un'episodica operazione".