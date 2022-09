Calcio: Juventus, migliorano le condizioni di Chiesa, è tornato a correre

Torino, 16 set. – (Adnkronos) – Migliorano le condizioni di Federico Chiesa che prosegue nel suo percorso di recupero. Secondo quanto riporta Sky Sport il 24enne esterno offensivo bianconero non ha nessun gonfiore al ginocchio operato lo scorso gennaio, tanto che è tornato a correre – seppur in maniera individuale e seguendo un percorso personalizzato – sul terreno di gioco.

Per vederlo in campo bisognerà molto probabilmente aspettare gennaio, ma la speranza è che Chiesa possa tornare ad allenarsi almeno in parte con la squadra già nelle prossime settimane, dopo la sosta.