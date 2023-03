Calcio: Juventus, Miretti parzialmente in gruppo

Torino, 24 mar. - (Adnkronos) - Venerdì in campo per la Juventus. I bianconeri, sempre privi dei giocatori convocati in Nazionale, si sono ritrovati per l'ultimo allenamento della settimana. Il gruppo ha focalizzato l'attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e...

Torino, 24 mar. – (Adnkronos) – Venerdì in campo per la Juventus. I bianconeri, sempre privi dei giocatori convocati in Nazionale, si sono ritrovati per l'ultimo allenamento della settimana. Il gruppo ha focalizzato l'attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la sessione con una partitella finale. Fabio Miretti si è allenato parzialmente con il gruppo. La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, mettendo nel mirino un mese di aprile denso di sfide e che sarà inaugurato da Juventus-Hellas Verona, in programma sabato 1° aprile alle ore 20:45 all'Allianz Stadium.