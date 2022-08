Torino, 31 ago. – (Adnkronos) – E' fatta per il passaggio di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain alla Juventus. Il centrocampista argentino svolgerà oggi le visite mediche nella capitale francese e arriverà a Torino in tarda serata. Operazione in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per 15 milioni di euro più bonus.