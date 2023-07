Calcio: Juventus, primo allenamento della nuova stagione per Pogba alla Continassa

Torino, 3 lug. - (Adnkronos) - Paul Pogba è tornato a Torino e ha iniziato subito a lavorare per la nuova stagione. Il francese intorno alle 16 è arrivato a bordo della sua auto al cancello di ingresso del centro sportivo bianconero della Continassa ed è entrato per iniziare a s...

Torino, 3 lug. – (Adnkronos) – Paul Pogba è tornato a Torino e ha iniziato subito a lavorare per la nuova stagione. Il francese intorno alle 16 è arrivato a bordo della sua auto al cancello di ingresso del centro sportivo bianconero della Continassa ed è entrato per iniziare a svolgere un programma di lavoro personalizzato con lo staff tecnico di Massimiliano Allegri. Dopo gli allenamenti nel corso delle vacanze trascorse a Miami, un altro buon segnale da parte di Pogba, che vuole lasciarsi alle spalle le tante difficoltà e gli infortuni della scorsa stagione, quella che lo ha visto tornare alla Juventus dopo gli anni al Manchester United. Di fatto per la Juve è iniziata oggi la stagione 2023/2024, con il ritorno di Pogba e in mattinata l’arrivo alla Continassa anche di De Sciglio. Nei prossimi giorni, altri giocatori che hanno avuto problemi di infortuni nella scorsa stagione -da Kaio Jorge a Fagioli- arriveranno al centro sportivo: il raduno per tutta la squadra è invece previsto per il 10 luglio.