Calcio: Juventus, Rabiot torna in gruppo

Torino, 4 set. – (Adnkronos) – La Juventus si è rimessa al lavoro dopo la partita di ieri pareggiata in trasferta contro la Fiorentina. Oggi la squadra bianconera ha svolto la consueta seduta post gara: recupero per chi è stato maggiormente sollecitato, campo per il resto del gruppo.

Nel dettaglio, si è lavorato su esercitazioni tecniche con azioni veloci divisi per reparto, attacco e difesa, e poi sulla fase di non possesso con recupero e ripartenze. Adrien Rabiot si è allenato in gruppo. Domani la Juventus si allenerà al mattino e nel primo pomeriggio partirà per Parigi dove martedì sera alle 21 affronterà il Paris Saint Germain in Champions League.