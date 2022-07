Torino, 5 lug. – (Adnkronos) – Foxborough, Massachusetts. Questa la prossima destinazione di Giacomo Vrioni, che a partire dalla prossima stagione giocherà in Mls. È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo dalla Juventus al New England Revolution ed è il primo trasferimento nel massimo campionato statunitense di un giovane che ha sposato il progetto Under 23.

Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale.