Calcio: Juventus, visita al ginocchio ok per Chiesa

Calcio: Juventus, visita al ginocchio ok per Chiesa

Calcio: Juventus, visita al ginocchio ok per Chiesa

Torino, 27 mar. – (Adnkronos) – Le buone sensazioni sono state confermate anche dopo il controllo effettuato in Austria. Federico Chiesa è stato visitato oggi al ginocchio destro dal professor Christian Fink, lo stesso che lo aveva operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio di inizio 2022, e la visita ha avuto esito confortante. Per Chiesa, costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter (entrato al 66', era uscito all'83') e a saltare di conseguenza gli impegni della Nazionale, si è trattato solo di una visita precauzionale: gli esami ai quali si era sottoposto nelle ore immediatamente successive al problema accusato a Milano avevano infatti già escluso lesioni. Il consulto con il professor Fink è servito in ogni caso per tranquillizzare il giocatore: dopo i tanti infortuni che lo hanno frenato negli ultimi mesi, sono comprensibili e giustificati la sua preoccupazione e il massimo scrupolo.