Calcio: Juventus women, Cristiana Girelli rinnova fino al 2024

Torino, 21 apr. – (Adnkronos) – L'attaccante delle Juventus Women Cristiana Girelli ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale. "Il legame tra Cristiana Girelli e la Juventus si rinsalda.

La numero 10 delle Juventus Women ha rinnovato il suo contratto fino al 2024, pronta a scrivere altre splendide pagine in bianconero. Tutto è cominciato nell'estate 2018. Le Juventus Women abbracciavano la prima 10 della loro storia e Cristiana, per la prima volta, posava lo sguardo sulla maglia della Juventus con il suo nome sulla schiena. In quello sguardo commosso c'era l'anticipazione di ciò che sarebbe stato, di un sogno che si realizzava e allo stesso tempo si trasformava in mille altri da inseguire.

Da quel giorno si sono accumulate serate indimenticabili, gol a raffica (76 in 106 presenze), nuovi primati e tante, tantissime vittorie. Senza che la fame si affievolisse, senza che la voglia di crescere e migliorare si placasse anche un solo giorno. Con questo spirito, con questi stimoli, inizia un nuovo capitolo. Congratulazioni Cristiana, ci vediamo in campo".