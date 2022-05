Calcio: Kakà pensa a carriera da allenatore, 'ora ho solo bisogno di una squadra'

Rio de Janeiro, 18 mag. (Adnkronos) – L'ex centrocampista di Real Madrid e Milan Kakà ha annunciato l'intenzione di poter fare l'allenatore dopo aver raggiunto le certificazioni. Il 40enne ex fantasista ha pubblicato una foto sui social media in cui mostrava un certificato dell'accademia di allenatori della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf).

"Un altro corso completato. Manager qualificato. Ora ho solo bisogno di una squadra", ha detto Kakà in un messaggio che accompagna l'immagine. Kakà, che era un membro della squadra brasiliana che ha vinto la Coppa del Mondo 2002 in Giappone e Corea del Sud, ha concluso la sua carriera da giocatore nel 2017. È stato votato Pallone d'Oro nel 2007 ed è stato convocato 92 volte per il Brasile dal 2002 al 2016.