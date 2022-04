Calcio: Kakà, 'un vero peccato l'Italia fuori dal mondiale'

Doha, 1 apr. – (Adnkronos) – "Mi dispiace tanto sia per l'Italia sia per il Mondiale, perché una Coppa del Mondo senza azzurri è un vero peccato. Questa non partecipazione accende un allarme per il calcio italiano. Da fuori non vedo tutti questi problemi, ma c'è sempre qualcosa da migliorare".

Così l'ex attaccante di Milan e Brasile, Kakà, ai microfoni di Rai Sport, in merito all'assenza degli azzurri di Mancini del mondiale di Qatar 2022. Kaká, a margine del sorteggio dei mondiali a Doha, ha poi aggiunto una battuta sul suo Milan: "Mando un grande in bocca al lupo al Milan e a Maldini, spero che i rossoneri chiudano il campionato al primo posto".