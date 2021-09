Torino, 16 set. – (Adnkronos) – "Arrivare dopo Ronaldo non è un peso". Lo dice Moise Kean nella conferenza stampa di presentazione dopo il suo ritorno alla Juventus per sostituire Cristiano Ronaldo. "Sono qui per dare una grande mano alla squadra doverono cresciuto.

Sono qui per giocare, mi sento responsabile di indossare la maglia bianconera”.