Calcio, Kim: dalla difesa del Napoli al servizio militare in Corea

Arriva la chiamata del servizio militare in Corea per il difensore del Napoli Kim Min Jae.

Nemmeno uno dei difensori più forti del campionato di calcio italiano è esente dal servizio militare in Corea del Sud, dove è invece obbligatorio, nessuna eccezione. È così che il prossimo giugno Kim Min Jae sarà chiamato a tornare in madre patria, fortunatamente però per il Napoli, la serie A sarà già terminata.

Se questo impegno non intaccherà in alcun modo il campionato, che il Napoli s’appresta a vincere, diverso è il discorso per la nazionale coreana: il difensore con ogni probabilità non sarà a disposizione del c.t. Klinsmann per le amichevoli in programma a giugno.

Come dicevamo, nessuno è esente in Corea del Sud dallo svolgere il servizio militare, ma possono esserci delle eccezioni. Lo testimonia il calciatore del Tottenham Heung-Min Son, che a lungo ha temuto di dover mettere in stand by la sua carriera per 21 mesi per fare il servizio di leva. Tale è la durata prevista per tutti.

Min Son riuscì però a svolgere il servizio solo per 21 giorni per meriti sportivi, grazie alla vittoria della nazionale, in cui lui stesso giocava, ai Giochi Asiatici del 2018. Nella medesima rosa c’era anche Kim Min Jae e anche lui adesso potrà beneficiare di quello ‘sconto’.